Asırlık nineye Anneler Günü ziyareti

Malatya’nın Pütürge ilçesinde asırlık nine Sultan Ay, Anneler Günü dolayısıyla ziyaret edildi.

Anneler Günü dolayısıyla, Pütürge İlçe Kaymakamı Recep Aydın ve eşi Gülcan Aydın, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Serap Polat tarafından 101 yaşındaki Sultan Ay evinde ziyaret edilip hediye verildi.

Bu arada, Kaymakam Aydın ve beraberindekiler, şehit annelerini de ziyaret edip hediye verdiler.

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