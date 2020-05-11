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Baro Başkanlarından düzenleme tepkisi

İHA

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han'ın davetiyle toplanan 50 Baro Başkanı ortak basın açıklaması ile Baroların seçim sisteminde yapılacak düzenlemeye karşı çıktı.

Baro Başkanlarından düzenleme tepkisi

Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han’ın davetiyle toplanan 50 Baro Başkanı ortak basın açıklaması ile Baroların seçim sisteminde yapılacak düzenlemeye karşı çıktı.
Malatya Baro Başkanı Enver Han’ın daveti üzerine Türkiye’deki 50 Baronun başkanı telekonferans yöntemi ile bir araya geldi. Toplantıda Baroların seçim sisteminde değişiklik yapılması konusu ele alınarak bu durumun Avukatlık mesleğine zarar vereceği görüşü dile getirildi. Toplantı sonrası ise 50 baro ortak bir bildiri ile yapılması düşünülen değişiklikten vazgeçilmesini istedi. Malatya Baro Başkanı Av. Enver Han, açıklanan basın bildirisi ile ilgili yaptığı açıklamada, yargının kurucu unsuru olan avukatın, bağımsız savunmayı temsil ettiğinin ilgili kanunda yer aldığını belirterek, “Bu hükmün, avukatın müvekkili ve her türlü otoriteye karşı bağımsızlığını ve özerkliğini ifade ettiği de, kabul edilmesi gereken bir gerçektir. Avukatın bu bağımsız ve özgür yanının koruyucusu, milyonlarca yurttaşın temel hak ve özgürlüklerinin yılmaz savunucuları gücünü ve kamu kurumu niteliğini Anayasadan alan bir Cumhuriyet kurumu olan Barolardır” dedi.
Başkan Han, Anayasa ve Avukatlık Kanunu'nun yüklediği görev ve verdiği yetkiye dayanarak bağımsız savunmayı temsil eden Baroların, kendi yasalarında yapılması planlanan söz konusu değişikliğe dair görüşünün alınmadığını ifade ederek, “Avukatların ve baroların kendilerini ilgilendiren kanundaki düzenleme öncelikle avukatlara ve barolara sorulmalı iken, avukatlar ve barolardan kaçırılarak taslak düzenleme yöntemi adil, hakkaniyetli ve doğru değildir” ifadelerine yer verdi.
Yapılmak istenen değişikliğin Avukatlık Kanunundaki mevcut düzenlemeyi daha ileriye değil geriye götüren bir nitelik olduğunu ifade eden Han, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“Bugüne kadar hiçbir Baro’da hayat bulmayan ve demokratik olarak birbirini kollayan avukatlar yerine örgütlerin, grupların etkin olacağı ve barolarla avukatların fiilen ve hukuken bölünmesine hizmet edecek taslaktaki değişiklikler tüm avukatların ve yurttaşlarımızın kırmızıçizgisi olmak zorundadır. Unutulmamalıdır ki, Barolar Cumhuriyetimizin en köklü kamu kurumlarındandır. Bu sebeple Baroların demokratik yapısını bozacak, Baroları işlevsiz ve atıl kılacak, bağımsız ve özgür savunmaya ket vuracak tüm girişimlerin Cumhuriyetin kuruluş felsefesine aykırılık teşkil edeceği açıktır. Barolar olarak görüş ve düşüncelerimiz alınmadan, bizleri yok sayan oldubitti şeklinde yasa değiştirmeye yönelik hiçbir antidemokratik tavrı kabul etmiyoruz. Bugün esas görevi yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak, bağımsız yargıyı ve hukuk devletini savunmak olan Baroları yok etmeye yönelik girişimde bulunanlar bugüne kadar başarılı olamamıştır. Avukatlar, yurttaşlarımız ve kamuoyu bu gelişmeleri yakından izlemektedir.”

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