Kamu arazisine hint keneviri ektiler

20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da kamu arazisine yasa dışı izinsiz hint keneviri eken 2 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Yeşilyurt İlçesine bağlı bir mahallede yasadışı kenevir ekimi yapıldığı bilgisi alındı. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 2 şüphelinin kamu arazisine ektiği 4 bin 800 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 2 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.