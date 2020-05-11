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Malatya Park AVM kapılarını açtı Virüse karşı birçok önlem hayata geçirildi

İHA

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.

Malatya Park AVM kapılarını açtı Virüse karşı birçok önlem hayata geçirildi

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgını kapsamında geçici süre ile kapatılan Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi alınan önlemlerin ardından kapılarını yeniden açtı.
Virüsün Türkiye’de görülmesi ile birlikte alınan önlemler kapsamında kapatılan AVM’ler bugün itibariyle normalleşme sürecinde kademeli olarak açıldı. Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezi’de bugün alınan tedbirlerin ardından yeniden hizmete girdi. Dezenfekte çalışmaları yapılan ve sosyal mesafe kuralları için birçok önlem alınan AVM’ye giren her müşterinin de güvenlik görevlilerince ateşi ölçülüyor.
İçeride uyarıcı levhalar ve broşürlerle de müşterilerin sosyal mesafe kurallarına uymaları istenirken, maskesiz de içeri müşteriler alınmıyor. Genelge kapsamında belirlenen işyerleri kapalı tutulurken, bazı mağazalarında önümüzdeki günlerde açılacağı belirtiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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