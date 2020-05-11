Malatya Engelsiz Yaşam Merkezi bitme aşamasında

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete açılmasında son aşamaya gelindiğini bildirdi.

Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş ve Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyeleri, 10 16 Mayıs Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Başkan Gürkan’ı ziyaret ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, ziyarette yaptığı konuşmada, “Engelli olmak bir eksiklik değildir. Önemli olan insanları sevebilmektir. Sevgi engelinin olmamasıdır. Yerel Yönetimler olarak, engelli kardeşlerimizin toplumdaki yaşamları ve yaşam standartlarını yükseltmektir. Şehirlerin onlara engel olan engellilerini kaldırarak şehirleri engelsiz hale getirmek bizlerin temel görevidir.

Engelli kardeşlerimizin engelsiz bir şehirde yaşamaları için yoğun bir çalışma ve gayret gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi olarak yaptırdıkları Engelsiz Yaşam Merkezi’nin hizmete girmesinde son aşamaya gelindiğine dikkat çeken Başkan Gürkan, “Eksiklikler tamamlanıyor. Engelli kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Semt konakları, Kültür Merkezleri, Kent Konseyi’mizde yapılan çalışmaları ve projeleri destekliyoruz. Bu konuda engelli kardeşlerimiz ile paydaş olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz.

10 16 Mayıs Engelliler Haftasını en içten dileklerimle kutluyorum. Bütün insanlarda sevgi engelinin olmamasını temenni ediyorum. Sevgi engelini yitirmeyelim. Bütün insanları sevelim anlayışı ile hareket etmeliyiz” dedi.

"Bizler bu şehirde engelsiz bir şekilde yaşamak istiyoruz"

Malatya Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu Temsilcisi Naile Altuntaş da, “Bugüne kadar Kent Konseyi ile yapılmış olan güzel çalışmalar oldu. Bu çalışmaların içerisinde bulunmakta mutluluklar duydum. Çalışmalarımızı biliyorsunuz. Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu olarak taleplerimizi iletmek ve birlikte ilerlemek istiyoruz. Sizlerin desteği ve çabası ile birlikte Malatya’yı engelsiz bir Malatya yapalım. Örnek bir çalışma yapalım. Bizler bu şehirde engelsiz ve özgür bir şekilde yaşamak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyeleri ile Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan engellilik alanında istişare de bulundular.

Başkan Gürkan istişare sonrası Kent Konseyi Engelliler Çalışma Grubu üyelerine hediyeler takdim etti.

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