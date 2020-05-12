Malatya'da bir mahalle karantina altına alındı

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Malatya’nın Arguvan ilçesi Göçeruşağı Mahallesi karantina altına alındı.

Malatya Valiliği tarafından konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada,"Arguvan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla Arguvan İlçesi Göçeruşağı Mahallesinde korona virüs salgını nedeniyle 11 Mayıs 2020 tarihi itibariyle karantina kararı alınarak uygulanmaya başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur."denildi.

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