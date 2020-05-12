Kaymakam Çalışır, berberleri denetledi

Malatya’nın Darende İlçesi Kaymakam Malik Çalışır, yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamındaki normalleşme sürecinde, 50 gün sonra tekrar hizmete açılan berber, kuaför ve güzellik salonlarında kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında denetimler yaptı.

Emniyet Müdürü Mustafa Denizhan'ın da katıldığı denetimlerde berber, kuaför ve güzellik salonu işletmecileri, İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirildi. Kaymakam Çalışır, denetimler sonrası yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında iş yeri sahipleri uyarıldığını söyledi.

Çalışır, ilçedeki 16 berber ve 5 bayan kuaför de denetlemelerden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, alınan kararlara uyduklarını aktardı.

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