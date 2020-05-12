Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 gözaltı 

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Doğanşehir ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada, eski polis memuru Ünsal Erdem (33) av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti. Kavgaya karışan 2 kişi gözaltına alındı. <br>Olay, öğle saatlerinde Polatdere Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet olan 2 grup, yol ortasında karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Karşılıklı av tüfekleri ateşlendi. Eski polis memuru Ünsal Erdem, vurularak ağır yaralandı.<br>İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Erdem, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br>Jandarma, kavgaya karışan 2 kişiyi gözaltına aldı. Başlatılan soruşturma sürüyor.<br>DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-12 17:56:41<br>
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