Yeni Malatyaspor'da idmanlar başladı

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<br>Taha AYHAN / MALATYA,(DHA) Süper Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle verilen aradan sonra ilk antrenmanını bugün Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleştirdi.<br>Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, TFF Sağlık Kurulu tarafından belirlenen kurallar dahilinde yapıldı. Günün ilk antrenmanı koordinasyonlu ısınma hareketleriyle başladı. Ana bölümlerde ise topla teknik çalışmalar üzerinde duruldu. Antrenmanlar, soğuma hareketlerinin ardından sona erdi. Antrenmanlarda kullanılan ekipmanlar, antrenman öncesi ve sonrası dezenfekte edilirken, sosyal mesafe kurallarına uyuldu. Yeni Malatyaspor ekibi çalışmalarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdüreceği öğrenildi. Yeni Malatyaspor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada ise "Profesyonel futbol takımımızda teknik heyetimizin de yer aldığı ikinci gruba yapılan koronavirüs testi sonucunda pozitif vakaya rastlanılmamıştır. Test sonuçlarının açıklanmasının ardından kaplanlarımız ilk antrenmanını gerçekleştirdi" denildi.<br>DHA-Spor Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-12 21:33:18<br>

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