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Kızılay’dan Malatya’ya yeni mobil kan bağışı aracı

İHA

Kızılay’dan Malatya’ya yeni mobil kan bağışı aracı

Türk Kızılayı Genel Merkezi tarafından Malatya’ya kan bağışı kampanyalarında kullanılmak üzere yeni mobil bağış otobüsü gönderildi. Yeni aracın tanıtımına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, vatandaşları kan bağışı yapmaya davet etti.
Kızılay’ın yeni mobil kan bağışı aracının tanıtımı Büyükşehir Belediyesi önünde yapıldı. Tanıtım programına, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile Büyükşehir Belediyesi Yetkilileri katıldı.
Yeni araçla ilgili bilgi veren Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, kan bağışında bölge müdürlüğü olarak Malatya’nın yanı sıra Elazığ, Adıyaman ve Tunceli’ye de kan hizmeti sunduklarını söyledi. Malatya’da 26 bölgede 63 hastanenin kan ihtiyacını bölge olarak karşıladıklarını ifade eden Soylu, “Bu hizmetleri yaparken gelişen büyüyen Malatya’da hizmete yetişmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz. İlçelere yetişebilmek için mobil araç bulundurmamız gerekiyordu. Bunun eksikliğini hissettik. Son cihazlarla donatılmış modern bir mobil aracın açılışını yapmak ve hizmete sunmak için bir aradayız. Bu aracı bizlere kazandıran başta Kızılay Genel Merkez ve Genel Başkanımız Dr. Kerem Kınık ve Kızılay Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Umut Yalçın ve bu hizmetin açılışında her zaman yanımızda olan, yanımızda olmakla Türk Kızılay’ına güç veren Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise, Kızılay’ın zor günlerde her zaman halkın yanında yer aldığını dile getirerek, “Geçtiğimiz aylarda 24 Ocak’ta yaşamış olduğumuz depremde yine Kızılay ilk yanımızda olan kuruluş olmuştur. Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüs sonrası Kızılay, kan stoklarında azalma sürecine girdi. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi olarak Kan Bağışı kampanyası başlattık. Kampanya sonrası kan verme noktasında belli bir yükselme olduğunu gördük” ifadelerine yer verdi.
Yeni mobil bağış aracının modern ve güzel bir şekilde dizayn edildiğini belirten Gürkan, “Aynı anda 4 kişinin kan bağışında bulunacağı mobil kan bağışı aracını Malatya’mıza ve bölgemize kazandırdılar. Kızılay’ımıza ve Malatya’mıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Vatandaşlarımızı da kan bağışında bulunmaları noktasında davet ediyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve Kızılay yetkilileri tarafından kurdele kesilerek Kızılay Mobil Kan Bağış aracı hizmete alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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