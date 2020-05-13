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Gürkan, Horata Mesire alanında incelemelerde bulundu

İHA

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaz aylarında, serin havası ve soğuk suyu ile Malatyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği Horata Mesire alanında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Gürkan, Horata Mesire alanında incelemelerde bulundu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan yaz aylarında, serin havası ve soğuk suyu ile Malatyalıların yoğun olarak ziyaret ettiği Horata Mesire alanında incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmalar hakkında bilgiler verdi.
Horata Mesire alanında yapılan geziye Genel Sekreter Yardımcısı Latif Okyay, Tarımsal Hizmetler ve Park Bahçeler Daire Başkanı Berkan Samanlıoğlu, Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak, Su Mahalle Muhtarı Özkan Koca ile bazı daire müdürleri katıldı.
Horata Mesire alanının Malatyalılar için çok önemli bir merkez olduğunu belirten Başkan Gürkan, “Malatyalı hemşerilerimizin yoğun olarak ziyaret ettiği, Malatya’nın sembol mekanlarından ve Malatya ile özdeşleşmiş bir alan olan Horata Mesire alanında başlatmış olduğumuz çevre düzenleme çalışmalarının yanında, çevre taş duvarları ve kanal duvarları tamamen yenilendi. Büyükşehir Belediyesi olarak Horata Mesire alanında vatandaşlar için büyük tehlike arz eden yaklaşık 2 bin metreküp taş duvarı yeniden yaparak, eskiden olduğu gibi vatandaşlarımızın gönül rahatlığı ile piknik yapacakları, dinlenecekleri bir mekan haline getirdik” dedi.
Yeni Mahalle Muhtarı Halil İbrahim Uçak, Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cahit Işıldak ve Su Mahalle Muhtarı Özkan Koca ise yaptıkları teşekkür konuşmasında, “Büyükşehir Belediyemize yapılan çevre düzenleme çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Horata Mesire alanı çevresindeki duvarlar toprak kaymalarından dolayı yıkılmak üzereydi. Büyükşehir Belediyemiz yaptığı çalışmalarda bu duvarları tamamen yeniledi. Bu çalışmalarından dolayı başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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