Yeşilyurt Belediyesi’nden çocuklara özel maske

Yeşilyurt Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında, bugün kısıtlı olarak dışarı çıkmalarına izin verilen çocuklara özel üretilen maske hediye etti.

Yeşilyurt Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kültür ve Sanat Merkezinin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan alanda kurulan maske dağıtım standını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, çocuklardan maskelerini takmalarını ve sosyal mesafe kurallarına uygun olarak verilen izni en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi.

Korona virüs nedeniyle oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek adına ilçe genelinde gerekli tüm tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Çınar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınının yayılmasını önlemek adına çalışmalar yaptıklarını söyledi. Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte alınan tedbirlerin Yeşilyurt ilçesinde uygulamaya konulduğu ifade eden Çınar, “İlçemizin her noktasını dezenfekte ediyoruz, halkımıza ücretsiz maske dağıtıyoruz, pazar yerlerine dezenfektan kutuları yerleştirdik, esnaflarımızı ve halkımızı bilgilendiriyoruz. Kamu, kurum, muhtar evleri ve tüm yerleşim alanlarını didik didik temizledik” dedi.

Bugünde kısa süre de olsa sokağa çıkmalarına izin verilen 014 yaş aralığındaki çocukları yalnız bırakmadıklarını dile getiren Çınar, “Çocuklarımız neredeyse iki aylık bir sürenin ardından dışarıya çıktılar, bizlerde çocuklarımızın yaşadıkları heyecana ortak olmaya ve mutluluklarını paylaşmaya çalışırken, onlar için özel ürettiğimiz maskelerin dağıtımını yapıyoruz. Çocuklarımız dışarıdaki vakitlerini gerekli önlemleri alarak geçirmeleri ve sosyal mesafe kurallarına uymaları gerekmektedir. Tabii ki bu noktada ailelerimize büyük görevler düşüyor, hem kendimiz hem de sevdiklerimizin sağlığı için açıklanan kurallara hepimizin uyması gerekiyor. Çünkü virüs tehlikesi tam manasıyla bitmedi, bizlerde yavrularımızı her türlü tehlikeden korumak adına elimizden geleni yapmaktayız. Çünkü onlar bizim geleceğimizdir, umudumuzdur. Gözlerindeki parıltı ile bizlere her zaman umut aşılayan çocuklarımız için ne yapsak azdır. Onların sağlıklı ve sıhhatli olmaları, huzur ve refah içerisinde hayat sürmelerine katkı sağlamak bizim öncelikli görevlerimiz arasındadır. Tüm çocuklarımızın hijyen kurallarına uygun olarak güzel vakit geçirmelerini, enerjilerini atmalarını ve zaman dolduktan sonra da hemen evlerine dönmelerini istiyoruz. Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta özellikle çocuklarımızı mutlu ve neşeli görmek bizleri daha fazla umutlandırıyor, çünkü Yeşilyurt’umuz çocuklarımızla daha güzel, daha mutlu” diye konuştu.

Maske dağıtımına katılan anne ve babalar ile çocuklarda, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkürlerini sundular.

