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Malatya’da bin 500 aileye gıda yardımı dağıtıldı

İHA

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olan ailelere Valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca yardımlar ulaştırılırken, Malatya'daki sivil toplum kuruluşları da 'Biz bize yeteriz, Türkiyem' diyerek elini taşın altına koyuyor.

Malatya’da bin 500 aileye gıda yardımı dağıtıldı

Korona virüs salgını ile mücadele kapsamında, işini kaybeden ve ihtiyaç sahibi olan ailelere Valilikler bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Guruplarınca yardımlar ulaştırılırken, Malatya’daki sivil toplum kuruluşları da ‘Biz bize yeteriz, Türkiyem’ diyerek elini taşın altına koyuyor.
Malatya’da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımları Valilikler bünyesinde kurulan Vefa Sosyal Destek Gurupları vasıtasıyla devam ederken, Ramazan ayı olması nedeniyle de sivil toplum kuruluşları da hazırladıkları yardım paketlerini ailelere ulaştırıyor.
Diriliş Hareketi Şehit ve Gazi Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Zafer, Malatya’da bin 500 aileye gıda yardımında bulunduklarını belirterek “Bayrama kadar bu sayı 5 bine ulaşacak. Bize bu yardımların ulaştırılmasına öncülük eden AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç ile Yurt Dışından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Serdar Delibalta’ya şehit ve gazi aileleri adına teşekkür ediyorum” dedi.
Sosyal Yardımlaşma Vakfı, Vefa Destek Grubu ve belediyelerin bu süreçte üzerine düşen görevi yerien getirdiğini ifade eden Zafer, “Birçok sivil toplum Kuruluşu bu noktada üzerlerine düşeni yapmaya devam ediyorlar. Bizler de şehit ve gazi yakınlarımıza ve asgari ücretle çalışıp ta işten çıkarılan vatandaşlarımıza yardımlarımızı ulaştıracağız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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