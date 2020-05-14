Yeşilyurt Belediyespor toplanma tarihini erteledi

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Malatya Yeşilyurt Belediyespor, Türkiye Futbol Federasyonu(TFF) tarafından TFF 3.Lig'in başlama tarihinin 18 Temmuz'a alınması nedeniyle çalışmalara başlama tarihi ertelendi. Turuncu yeşilli kulüp yaptığı açıklamada, evde bireysel çalışmalara devam edileceğini duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "TFF'nin 3.Ligleri 18 Temmuz 2020'de başlatacağını açıklaması üzerine takımımız antrenmanlarını teknik ekibimizin belirlediği program doğrultusunda evde sürdürmeye devam edecektir. Teknik heyetimizin belirleyeceği takvim doğrultusunda takımımız ileri bir tarihte tekrardan toplanacaktır" ifadelerine yer verildi.

Bu arada Yeşilyurt Belediyespor'da teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına Covid19 testi yapıldı. Yapılma test sonucu herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı açıklandı.

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