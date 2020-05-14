Malatya'da 6 sağlık çalışanında korona virüs tespit edildi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şimdiye kadar 6 sağlık çalışanında yeni tip korona virüs tespit edildi.

Korona virüs en çok sağlık çalışanlarını etkiledi. Türkiye’de şimdiye kadar binlerce sağlık çalışanına korona virüs tanısı konuldu, birçok sağlık çalışanı da bu hastalıktan dolayı hayatını kaybetti. Korona virüs ile mücadele ve tedavi sürecinde yoğun bir süreç yaşayan Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ise 6 sağlık çalışanında korona virüs görüldü. Başhekim Prof. Dr. Erdal Aktürk sürecin kaygılı geçtiğini belirterek, "Görünmeyen bir şey ile mücadele ediyoruz. Sağlık çalışanlarımız büyük bir risk altında. İnşallah bu süreci hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız. İnsanların hastane önünden geçmeye korktuğu bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının Covid19 salgınında çok büyük risk altında olduğunu kaydeden Aktürk, "Tüm sağlık çalışanlarımıza göstermiş oldukları bu mücadeleden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

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