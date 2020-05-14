Tarım’da 158 milyon avro hibe verilecek

Malatya'nın da içinde bulunduğu 42 ilde tarım ve hayvancılık konusunda toplam 158 milyon avro destek verilecek.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Ipard2 Programı Kapsamında 9. Başvuru Çağrı dönemi başladı. TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü tarafından yapılan basın açıklamasında çağrı ilanının detaylarına yer verildi. TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü'nce yapılan basın açıklamasında "Malatya'nın da içinde bulunduğu 42 ilde toplam 158 milyon avro destek verilecek. 9. Çağrı ilanı kapsamında 101 (Tarımsal işletmelerin fiziki varlıklarına yönelik yatırımlar) ve 302 (Çiftlik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve iş geliştirme) sektörleri desteklenecek" denildi. Yapılan basın açıklamasında “Süt, Kırmızı Et, Kanatlı Eti, Yumurta Üreten Tarımsal İşletmelere toplam 104 milyon avro verilecek. Bitkisel Üretim, Arıcılık, Zanaatkârlık ve Katma değerli ürünler, Kırsal turizm, Su ürünleri yetiştiriciliği, Makine parkları ve Yenilenebilir enerji için 54 milyon avro verilecek” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, hibe desteklemesinin sektörlere göre yüzde 5070 arasında değiştiği, ayrıca yatırımların hem inşaat hem de makine ekipmanda KDVden muaf olduğu için destek oranlarının çok daha yukarılara çıktığı vurgulandı.



Başvuru 1 Haziran’da

Online başvuruların 1 Haziran'da başlayacağı belirtilip, uzatma olmazsa 302 için 23 Haziran ve 101 için 30 Haziranda biteceği bildirildi. Başvuru süreleri kısıtlı olduğundan yatırımcıların projelerini belirtilen sürelerde hazırlamasının önem arz ettiği vurgulandı.

Projenin hazırlanması ile ilgili daha fazla bilgi ve belge için http://tkdk.gov.tr/ kurum web sitesinin ziyaret edilmesi gerektiği kaydedildi.

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