Rektör Kızılay’dan tercih önerileri

Malatya İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversite sınavına girecek adaylara hemşirelik bölümünü tercin etmelerini önerdi.

İnönü üniversitesi tarafından, 1218 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle klip hazırlanıp, sosyal medyaya konuldu. İnönü Üniversitesi tarafından 1218 Mayıs Hemşireler Haftası nedeniyle hazırlanan ve internette yayınlanan klipte konuşan İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Dünyanın her yerinde, insanların ihtiyaç duydukları hemşirelik bakımını sunarak bireylerin sağlığını ve refahını her yerde ve her zaman sağlamak için sabırla ve fedakarca çalışan tüm hemşirelerimizin ve geleceğin hemşireleri olacak tüm öğrencilerimizin 1218 Mayıs Hemşireler Haftası kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

Hemşirelik mesleğinin çok önemli bir sağlık mesleği olduğuna dikkat çeken Rektör Kızılay, “Hemşirelik ana sağlık mesleklerinden biridir. Her hastanın bakımını ve tedavisini uygulayan bizzat yapan bir meslektir. Hemşirelik sadece iş, maaş, maişet değil kutsal bir meslektir. Fedakarca ve gönülden çalışma gerekir. Ben de 30 yıla yakın, hemşire arkadaşlarla beraber ekip olarak çalışıyorum. Ameliyatlara beraber giriyoruz, serviste beraber çalışıyoruz” dedi.

Dünyada ve Türkiye’de sürekli bir meslek olan hemşirelik mesleğini üniversite sınavına gireceklere tercih etmelerini öneren Kızılay, “Korona virüs sürecinde en ön safta çalışan hemşire kardeşlerimizin haftalarını tekrar kutluyorum” şeklinde konuştu.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Rukuye Aylaz da, Hemşireler Haftası’nı her yıl bilimsel ve sosyal aktivitelerle kutlarken, bu yıl Covid19 pandemisi nedeniyle kutlama yapamadıklarını bildirip, pandemi nedeniyle hemşirelik mesleğinin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. Toplumun sağlığı için vazgeçilmez olan hemşirelik mesleğinin öneminin özellikle bu salgın döneminde daha da ortaya çıktığına parmak basan Aylaz, görevlerini fedakarca yapanlar hemşirelerin haftasını tebrik etti.

Hemşirelerle ilgili sivil toplum kuruluşu başkanları ve temsilcileri ile ve hemşire ile hemşir olarak tabir edilen erkek hemşireler de yaptıkları konuşmalarda ve verdikleri mesajlarda hemşirelik mesleğinin önemini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.