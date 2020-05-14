77 yaşındaki koronavirüs hastası, taburcu edildi

Virüsü yendiğim söylendi ama ciğerlerimde ağrı var! Ne yapmalıyım?

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tanısıyla tedavi gördüğü yoğun bakımdan çıkan Kiraz Soylu (77), taburcu edildi.<br>Malatya'da, koronavirüs test sonucu pozitif çıkan Kiraz Soylu, Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde 1 hafta süren tedavisinin ardından normal servise alındı. Burada da olumsuzluğa rastlanılmaması üzerine taburcu edilen Soylu, evinde 14 gün karantinada kalacak.<br>DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-14 14:56:07<br>

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