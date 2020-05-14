77 yaşında korona virüsü yendi

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Malatya’da 77 yaşındaki kadın hasta Covid19’u yenerek alkışlarla taburcu edildi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yoğun Bakım Servisine 24 gün önce getirilen Kiraz Soylu (77), Covid19 tanısı ile tedavi gördü. Hastaneye geldiğinde solunum sıkıntısı çeken kadın, 8 Mayıs günü yoğun bakımdaki tedavi süreci tamamlanarak servise çıkarıldı. 8 Mayıs gününden beri serviste takibine başlanan Kiraz Soylu, bugün şifa ile taburcu edildi.

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