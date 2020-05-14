Kırmızı ışıkta geçen otomobil minibüse çarptı: 3 yaralı

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Malatya'da kırmızı ışıkta geçen otomobilin minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.



Kaza, MalatyaElazığ karayolu Yimpaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Elazığ istikametinden gelerek Malatya kent merkezi istikametine seyir halinde olan B.Ö. yönetimindeki 44 LZ 455 plakalı otomobil kavşakta ışık ihlali sonucu Ç.Y. yönetimindeki 44 HH 135 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan minibüs takla attıktan sonra ters dönerek refüj üzerinde durabildi. Kazada araç sürücüleri ile birlikte Y.S. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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