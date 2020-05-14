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Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. MalatyaElazığ istikametine giden Bilgihan Önal (37) yönetimindeki 44 LZ 455 plakalı otomobil ile Çetin Yüksel'in (27) kullandığı 44 HH 135 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yunus Sansak (24) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak...

Malatya'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)MALATYA'da, minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.<br>Kaza, akşam saatlerinde Yıldıztepe Mahallesi'nde meydana geldi. MalatyaElazığ istikametine giden Bilgihan Önal (37) yönetimindeki 44 LZ 455 plakalı otomobil ile Çetin Yüksel'in (27) kullandığı 44 HH 135 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrilirken, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Yunus Sansak (24) yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık görevlileri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.<br>Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-14 22:39:18<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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