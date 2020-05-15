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Pandemi sürecinde Esenlik, online alışveriş ile tam not aldı

İHA

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için ealışveriş dönemini başlatan Malatya Esenlik Süper Marketlerde şuana kadar 5 binin üzerinde siparişe cevap verildi.

Pandemi sürecinde Esenlik, online alışveriş ile tam not aldı

Korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için ealışveriş dönemini başlatan Malatya Esenlik Süper Marketlerde şuana kadar 5 binin üzerinde siparişe cevap verildi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi iştirakçilerinden olan Esenlik Limited Şirketi Süper Marketler, korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle ealışveriş konseptine de geçti.
Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü, salgının Türkiye’de de ortaya çıkması ile birlikte özellikle müşterilerin dışarı çıkmadan online üzerin alışverişe yönlendiğini gördüklerini bu nedenle de marketlerde ealışveriş dönemini başlattıklarını söyledi.
İlk olarak whatsapp hattı kurduklarını ve 23 Mart 2020 tarihi itibariyle de hızlı bir şekilde 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlar başta olmak üzere tüm müşterilere siparişlerini evlere götürdüklerini belirten Ünlü, “Vatandaşlarımız bu uygulamamızdan gayet memnun kaldılar. Tabii bu da yetmez dedik. Esenlik Genel Müdürlüğü olarak müşterilerimizin daha verimli alışveriş yapmaları için ‘Esenlik Sanal Market’ uygulamamızı devreye aldık” şeklinde konuştu.
Türkiye’de virüsün yayılım hızının azaltılması adına belirli yaşlarda sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığını ifade eden Ünlü, “Bu nedenle bu kesim, online alışverişe daha çok önem veriyor. Bizim burada ki uygulamamızın esas kapsamı, tüm müşterilerimize hitap etmek. Tabii ki yasak olmamasına rağmen evinden çıkmayıp sipariş veren vatandaşlarımız elbette oluyor” ifadelerine yer verdi.
Esenlik Sanal market ve WhatsApp uygulaması ile müşterilerin genelde gıda ve temizlik ürünleri başta olmak üzere, güçlü bir bağışıklık sistemi için meyve ile sebze alımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Ünlü, gün içerisinde sabah 09.0016.00 saatleri arasında siparişlerin alındığını kaydetti. Yoğunluğa göre siparişlerin tesliminin bazı günlerde akşam 10’a kadar sürdüğünü dile getiren Ünlü, sağlık bakımından da bazı tedbirler aldıklarını söyledi.
Siparişlere giden araçların her gün mutlaka temizlendiğini belirten Genel Müdür Ünlü, personelin her siparişten sonra maske ve eldiven değişimi yaptığını ve araçları dezenfekte ettiğini de dile getirdi.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde gerçekleştirilen teslimatlar da toplam 24 çalışanın olduğunu ifade eden Ünlü, “Gerçekten ekip arkadaşlarımız müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılama doğrultusunda yoğun bir çaba ve gerektiğinde mesai mefhumu gözetmeksizin çalışıyorlar. Önceliğimiz Malatya ve iki merkez ilçemiz sınırları çerçevesinde siparişleri temin etmek. Ama çok nadir diğer ilçelerimize de gidiyoruz. Bu sebepten ötürü teşekkürlerini iletmek için gerek şahsımın cep telefonunu arayarak gerekse bizlere sosyal medya platformlarından ve çağrı merkezimizden ulaşan müşterilerimiz oldukça fazla. Sizlerin aracılığıyla ben buradan tüm müşterilerimize şahsım ve ekip arkadaşlarım adına çok teşekkür ediyorum" dedi.
Şu ana kadar yaklaşık WhatsApp ve online alışverişte 5 bin vatandaşın siparişlerini evlerine teslim ettiklerini de ifade eden Ünlü, konuşmasını şöyle sürdürdü:
“Bizler Esenlik olarak kesintisiz ve sürekli hizmet için devletimizin aldığı tedbirler ve Sağlık Bakanlığımızın talimatları ile hemen harekete geçtik. Marketlerde aldığımız tedbirlerden bir tanesi maske ve alışveriş arabalarının ve sepetlerinin günde 6 kez dezenfekte edilmesi. Ardından, kasalar, pos makineleri ve özellikle temasa açık neresi varsa günlük rutin temizlenmektedir. Kasada bulunan çalışanlarımıza özel siperlik temin ettik. Müşterilerimizin daha dikkatli olması hususunda yerlere 1,5 metre kuralı ile ilgili yazılı kağıtlar yapıştırdık. Müşterilerimize uydukları bu kurallar için teşekkür ediyorum. Son olarak, müşterilerimiz rahat olsunlar. Esenlik 30 yıl boyunca hizmet aşkı ile çalıştı. Bundan sonra da durmadan yeniliklere açık yeni konseptimizle her zaman yoluna devam edecektir. Sürekli yenilenen yüzü ve çeşitli ürün kategorileri ile müşterilerimiz www.esenlik.com.tr adresinden istediği ürünü seçip siparişlerini verebilirler.”
Esenlik 30’uncu yılında
Öte yandan Esenlik Genel Müdürü Ata Ünlü,14 Mayıs 1990 yılında kurulan Esenlik Şirketi’nin 30 yılı başarıyla geride bıraktıklarını da belirterek, “Süpermarket işletmeciliği, inşaat emlak, Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali İşletmeciliği, Canlı Hayvan Pazarı, Et Entegre ve Soğuk Hava Deposu, ‘Esenlik ve Nergis’ markalı ürünleri, Kimya Fabrikası'nda ürettiği ürünler olmak üzere farklı iş kollarında 14 Mayıs 1990 yılından beri başarıyla faaliyetlerini sürdüren şirketimiz kurulduğu günden bu yana edindiği tecrübe ve hizmet kalitesini her geçen gün artırıyor. Esenlik İmar İnşaat ve Ticaret Limited Şirketi’nin 30.yılı kutlu olsun’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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