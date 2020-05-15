Kayısıda güve uyarısı

Malatya’da uzmanlar kayısı ağaçlarında meyvede kurtlanmaya sebep olan şeftali güvesine karşı ilaçlama yapılması konusunda uyarılarda bulundu.

Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Kayısı ağaçlarında meyvede kurtlanmaya sebep olan şeftali güvesi zararlısına karşı ilaçlamanın önemini bildirip, “Kayısı ağaçlarında meyvelerin olgunlaşma döneminde dökülmesine ve kurtlanmasına sebep olan Şeftali Güvesi zararlısına karşı ilaçlama zamanını belirlemek için o bölgeyi ekolojik olarak temsil eden kayısı bahçelerinin olduğu yerlere Şeftali Güvesi tuzakları kayısı ağacının güney yönüne 1.52 metre yüksekliğindeki uygun dala asılır. Bu tuzaklarda haftalık sayımlar yapılır. Yoğunluk bakımında tuzakta görülen kelebek sayısı bir haftada 20'ye ulaşırsa bu bahçelerin bulaşık olduğu anlaşılır. Bu dönemde fenolojik olarak kayısı çekirdeğinin siyahlaşmış, renk değişiminin ve hafif tatlanmanın olması gerekir” ifadelerine yer verdi.

Bu yılın ilkbahar aylarında iklimin sık sık değişiklik göstermesi nedeniyle bu yıl üreticilerin daha duyarlı olması ve bahçelerini iyi takip etmelerinin büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Macit, “Şeftali Güvesine karşı bakanlığımızın ruhsat verdiği Malathion 650 g/l terkipli ve Coragen 20 sc ticari isimli ilaçlar kullanılmalıdır. İlacın etkinlik süresi dikkate alınarak ilaçlama tekrarlanabilir. Fakat bu dönemde kayısı bahçelerinde Erik Koşnili mücadelesi için yine bakanlığımızca ruhsatlandırılmış Bitki Koruma Ürünlerinden biri ile ilaçlama yapılmış ise ayrıca ilaçlamaya gerek yoktur. Özellikle bir yıl önceden bu zararlının yoğun olarak görüldüğü bahçelerin zaman geçirilmeden ilaçlanması gerekmektedir. Bu dönemde yapılacak ilaçlama ile üreticilerimiz meyvelerini kurtlanmaya karşı korumuş olurlar” diye konuştu.

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