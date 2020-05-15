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Korona virüsten korunmak için umutlandıran yöntem İmmun plazma tedavisinde yeni yöntem bulundu Patojenden arındırılan plazmalar, risk grubundaki sağlıklı kişilerde bağışıklık yapıyor Risk grubunda olanlar, yeni yöntemle virüse karşı korunabilecek

İHA

Çin'den sonra ilk kez Türkiye'de Malatya İnönü Üniversitesinde korona virüse karşı uygulanan immun plazma tedavisinde risk grubunda koruyucu olarak kullanılabilecek yeni bir yönteme geçildi. Yeni cihaz ile sağlıklı donörden alınan plazmaların içerisindeki tüm zararlı virüs ve bakteriler yok ediliyor.

Korona virüsten korunmak için umutlandıran yöntem İmmun plazma tedavisinde yeni yöntem bulundu Patojenden arındırılan plazmalar, risk grubundaki sağlıklı kişilerde bağışıklık yapıyor Risk grubunda olanlar, yeni yöntemle virüse karşı korunabilecek

Çin’den sonra ilk kez Türkiye’de Malatya İnönü Üniversitesinde korona virüse karşı uygulanan immun plazma tedavisinde risk grubunda koruyucu olarak kullanılabilecek yeni bir yönteme geçildi. Yeni cihaz ile sağlıklı donörden alınan plazmaların içerisindeki tüm zararlı virüs ve bakteriler yok ediliyor.
Yeni tip korona virüse (Covid19) karşı Çin’den sonra ilk kez Türkiye’de Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yoğun bakımdaki bir hastanın tedavisinde kullanılan immun plazmada yeni bir yöntem kullanılmaya başlanıldı. 'Patojen İnaktivasyonu’ yöntemi ile virüsü yenen hastalardan alınan plazmalar, olası virüs ve diğer patojenlerden tamamen arındırılıyor. Korona virüsü yenerek sağlığına kavuşan hastadan alınan immun plazmalar bu cihaz sayesinde tüm virüs ve bakterilerden arındırıldığı için risk grubunda bulunan sağlıklı hastalara da verilebilecek. Bu şekilde plazmalardaki antikorlar sayesinde pasif bağışıklık kazanacak kişilerde, korona virüse karşı da bulaş oranının azalacağı belirtiliyor.
Yeni cihazın tanıtımında konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, dün itibariyle hastanelerine bağışlanan cihaz ile ilk denemeyi yaptıklarını belirterek, “Daha önce burada ilk kez immun plazma tedavisini başlatarak yoğun bakımdaki hastaların tedavisi için kullandık. Başka yerlere de gönderdik ama şimdiye kadar koruyucu anlamında plazma kullanamıyorduk. Bunun sebebi ise plazmanın içerisinde tüm patojenlerin inaktivasyonundan emin değildik” dedi.
Şimdi artık bu cihaz ile birlikte immun plazmanın korucu olarak da kullanılabileceğini belirten Kızılay, “Bugün ilk uygulama başladı. Kendi hastanemizde çalışan bir arkadaşımız korona virüsü geçirdi, tümüyle iyileşti. Bu arkadaşımızın verdiği plazmadan 3 ayrı tedavi için plazma hazırladık.” şeklinde konuştu.
Cihazın merkezlerine bağışlayan Paylaşma ve dayanışma Platformu Derneği’ne teşekkür eden Rektör Kızılay, önceki uyguladıkları plazma tedavisi ile yeni tedavi arasında fark olmadığı da dile getirerek şunları söyledi:
“Tedavide farkı yok ama şu an bu yöntem daha güvenli. Bir önceki hazırladığımız plazmaları yoğun bakımdaki hastalarımıza gönül rahatlığı ile uygulamaya devam ediyoruz. Sağlıklı insanlara şimdiye kadar koruyucu amaçlı kullanamıyorduk. Ancak bu yöntem ile riskli grupta yer alan kişilere de koruyucu amaçlı verilebilir.”
TÖTM Kemik İliği Nakli Direktörü ve AFEREZ Ünite Sorumlusu Prof. Dr. Mehmet Ali Erkurt ise merkezlerinden şu ana kadar toplanan 24 immun plazmanın Malatya ve bazı illerdeki hastalarda kullanıldığını belirterek, bunlardan 23’ünün ise sağlığına kavuştuğunu söyledi.
Turgut Özal Tıp Merkezi’ndeki plazma tedavisinin, Çin’de plazma iyileşme oranından daha yüksek olduğunu da dile getiren Erkurt, “Bu cihaz plazma içerisindeki tüm bakteri, parazit ve virüsleri yok ediyor. Covid19 hastalarında eğer sağlıklı dönerden aldığımız plazmada çok azda olsa virüsün olması sorunlu olabiliyor, işte bu yöntemle bu durumda tamamen ortadan kalkıyor” dedi.
Prof. Dr. Erkurt, merkezlerinde elde edilen immun plazma tedavisindeki başarıda emeği olan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay ve Başhekim Prof. Dr. Ali Beytur’a da teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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