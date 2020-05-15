19 Mayıs’ı yazıp ödül kazandılar

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından lise öğrencilerine yönelik düzenlenen “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı” konulu kompozisyon yarışması sonuçlandı.

Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini veren Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, öğrencileri tebrik ederek, yarışmaya kompozisyon gönderen tüm gençlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kompozisyon yarışmasına 33 genç katıldı.

Avni Kiğılı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Gizem Balık’ın birinci olduğu yarışmada Sadreddin Konevi Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Ergüneş ikinci, Battalgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Mustafa Yalım üçüncülüğü elde etti.

Niyazi Mısri Sosyal Bilimler Lisesi öğrencisi Ayrıca Buket Özdemir, Battalgazi Anadolu Lisesi öğrencisi Nisanur Emül ve Turgut Özal Anadolu Lisesi öğrencisi Elanur Ünlü mansiyon ödülü almaya hak kazandılar.

Başkan Gürkan ödülleri verdi

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi. Başkan Gürkan, yaptığı konuşmada, “19 Mayıs, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Vatan toprakları dört bir yandan işgal edilmişti. Birinci Dünya Savaşından sonra güzel İstanbul’umuz, İzmir’imiz; Antep, Maraş, Urfa’mız işgale uğramıştı. Fransızlar, İngilizler, Yunanlılar, İtalyanlar vatanın dört bir tarafında işgal hareketlerine girişmiş, onunla yetinmemişler bir avuç kalmış Anadolu topraklarına da batıdan hızlı bir şekilde Yunan mezalimi ile birlikte işgal hareketleri başlamıştı.

Tam bu sırada Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul’da işgal kuvvetlerine şu söylemde bulunuyor; ‘Geldikleri gibi gidecekler’. Ve Bandırma Vapuruna biniyor, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkıyor. Samsun’dan Amasya’ya Sivas Erzurum kongrelerini topluyor. Nihayetinde geçtiğimiz günlerde 100. Yıl dönümünü kutladığımız TBMM’nin 23 Nisan 1920’de açılışı ile Milli Mücadele başlamış ve 4 yıl süren mücadele zaferle sonuçlanmıştır.

Gazi Meclisimiz, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Başkomutanlığında bu mücadeleyi yürütmüştür. Böylece Yurdun dört bir yanı düşman işgalinden kurtarılmış ve yeni Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşuyla bu mücadele taçlandırılmıştır” dedi.

Başkan Gürkan, “101’nci yılını kutladığımız 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı hem gençlerimize hem tüm milletimize kutlu olsun. Yarışmada dereceye giren gençleri tebrik ediyor, ilgilerinden dolayı tüm katılımcı gençlerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Ödül töreninde derece yapan öğrenciler, daha sonra yazdıkları kompozisyonları okudular.

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