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Nasrettin Hoca’dan özel torunlarına özel ziyaret

İHA

Malatya'da engelliler Nasrettin Hoca kıyafetiyle, korona virüs önlemleri mesafe kuralları riayet edilip ziyaret gerçekleştirilerek sevindirildi ve hediyeler verildi

Nasrettin Hoca’dan özel torunlarına özel ziyaret

Malatya’da engelliler Nasrettin Hoca kıyafetiyle, korona virüs önlemleri mesafe kuralları riayet edilip ziyaret gerçekleştirilerek sevindirildi ve hediyeler verildi
Altın Kayısı Sanat Derneği görevlileri, Engelliler Haftası nedeniyle, engelli çocukları ziyaret etti. Nasrettin Hoca kıyafeti ile engelliler ziyaret edilip, engelli çocuklarla sohbet edilerek hediyeler verildi. Altın Kayısı Sanat Derneği Başkanı ve tiyatro oyuncusu İbrahim Şahin Uyumaz, etkinlik ile ilgili değerlindemede, "Nasrettin Hoca’yı gören çocukların gözlerindeki mutluluk bizleri sevindirdi. Engelliler Haftası nedeniyle engelli çocuklara, tekerlekli sandalye ve çok sayıda hikaye kitabi ve oyuncak dağıtımı gerçekleştirdik. Kardeşlerimizin mutluluğuyla mutlu olduk. Onların her zaman yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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