2 aydır bronşlarımda ağrı, nefes darlığı ve koku kaybı var! Normal mi?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da silah operasyonu yapılarak, tabanca ve av tüfekleri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik operasyonda, 3 şahsa ait 3 adreste arama yapıldı. Aramalarda, bir adet ruhsatsız tabanca, 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 38 tabanca mermisi, 45 av tüfeği fişeği ve 3 adet de tabanca şarjörü ele geçirildi. Olayla ilgili Jandarma tarafından 3 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından tahkikat sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.