Malatya'da uyuşturucuya 1 tutuklama

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<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.<br>Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik soruşturma kapsamında operasyon düzenledi. Ekiplerin belirlenen adreste yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız av tüfeği, 7 tüfek kartuş ile uyuşturucu satışından kazanıldığı düşünülen 3 bin 305 TL para ele geçirildi. Malzemeler el koyan ekipler 1 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-15 18:48:20<br>

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