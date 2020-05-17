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Malatya’da termometreler 38 dereceyi gösterdi.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünün uyardığı 6 ilde 10 derecelik sıcaklık artışı Malatya’da etkisini gösteriyor. Hissedilir derecede artan sıcaklardan vatandaşlar olumsuz etkilenirken, termometreler 38 dereceyi gösterdi. Covid19 tedbirleri, Ramazan ayı ve havaların sıcak olması nedeniyle vatandaşlar çok fazla dışarı çıkmadı.

Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında evde oturmayı tercih eden vatandaşların bazıları da, dışarıya alışveriş yapmak için çıktıklarını ancak havanın sıcak olması nedeniyle fazla dışarıda kalmadıklarını ifade ettiler.

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