Malatya'da karantina süreleri dolan 170 kişi, memleketlerine uğurlandı

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<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)SUUDİ Arabistan'dan getirilerek Malatya'da yurda yerleştirilen 170 Türk vatandaşı, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine memleketlerine gönderildi.<br>Koronavirüs salgını nedeniyle tahliye kararı alınan 170 Türk vatandaşı, 3 Mayıs'ta Suudi Arabistan'dan uçakla Malatya'ya getirildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu'na ait Battalgazi Yurdu'na yerleştirilen ve ihtiyaçları kamu kurumları tarafından karşılanan 170 kişi, 14 günlük karantina sürelerinin dolması üzerine bugün memleketlerine gönderildi. Otobüsler ile yola çıkan vatandaşlar, karantina sürecinde kendilerine çok iyi bakıldığını belirterek, ilgililere teşekkür etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-18 09:48:27<br>

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