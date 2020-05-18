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Kızılay, SBF öğrencileriyle telekonferansta buluştu

İHA

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle video konferans aracılığıyla buluştu.

Kızılay, SBF öğrencileriyle telekonferansta buluştu

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileriyle video konferans aracılığıyla buluştu.
Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve dekan yardımcılarının da hazır bulunduğu toplantıda Rektör Kızılay, korona virüs sürecinde yaşananları öğrencilerle paylaştı, onların uzaktan eğitim ve mezuniyet ile ilgili sorularını yanıtladı.
Korona virüs sürecinde uzaktan eğitime geçen ilk üniversitelerden olan İnönü Üniversitesi’nde Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri ve akademisyenleri Rektör Kızılay ile görüntülü bir oturum düzenledi. Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mehmet Ilkım ve Doç. Dr. Mehmet Güllü’nün de katıldığı oturumda öğrenciler Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızalay’a uzaktan eğitim sistemi, mezuniyet töreni ve bölümleriyle ilgili görüşlerini bildirdi. Toplantıya basın mensuplarını temsilen Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı katıldı.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Engellilerde Egzersiz ve Spor Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Antrenörlük Eğitimi bölümlerinin her sınıfından temsilciler olmak üzere 16 lisans öğrencisi, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalına bağlı, yüksek lisans programını temsilen 1 öğrenci ve doktora programını temsilen 1 öğrenci olmak üzere toplam 18 öğrenci toplantıda yer aldı. Toplantının başında eğitim öğretimin tüm ülkede uzaktan sürdürüldüğü bu günlerde öğrencilerin fikirlerini çok önemsediklerini belirten Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Spor Bilimleri Fakültesinin uzaktan eğitim sistemine çok çabuk uyum sağladığını ve bu konuda İnönü Üniversitesi’nde öncü rol aldıklarını belirtti. Aynı zamanda İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleşen ve tüm dünyada gündem olan Plazma Tedavisi başarısına da değinen Sayın Kızılay, gerek Tıp Fakültesi’nin başardığı sağlık hizmetleri, gerek Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı’nın sosyal hizmetleri, gerekse de fakültelerimizin eğitim öğretim faaliyetleri kapsamında verdiği hizmetlerin bölgede yaşayan tüm insanlara bu zorlu süreçte oldukça fayda sağladığını ifade etti.
Süreç hakkında genel değerlendirmelerden sonra uzaktan eğitim faaliyetleri ile ilgili Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ve Dekan Yardımcılarından bilgi alan Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay daha sonra her öğrenciyle birebir konuştu. Öğrenciler Spor Bilimleri Fakültesi’nin uzaktan eğitim sistemine çok çabuk adapte olduğunu ve kendilerinin bu sisteme entegre olması noktasında emek veren başta Fakülte Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu’ya ve bölümdeki tüm hocalara teşekkür ettiklerini söylediler. Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Fatih Avcı, bu süreçte İnönü Üniversitesi’nin başta Malatya şehrinin daha sonra ise bölgedeki insanların birçok alanda hizmet almasına doğrudan katkı sağladığını ifade ederek, Rektör Kızılay’a teşekkürlerini iletti. Toplantı sonunda Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, Akademik ve İdari personeline teşekkür eden Kızılay, bu sürecin en yakın zamanda normale dönmesini temenni ederek herkese sevdikleriyle birlikte, sağlıklı ve hayırlı bir Ramazan Ayı temennisinde bulundu.
İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Gündoğdu ise bu zorlu süreçte, Fakültenin öğrencileri ile Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı video konferans yöntemiyle bir araya getirip, öğrencilerin sorunlarını ve önerilerini tek tek dinleyip bu programa sağladığı katkıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a teşekkürlerini iletti. Eğitim öğretimin tüm ülkede uzaktan eğitim sistemi ile sürdürüldüğü bu günlerde öğrencilerin fikirlerini çok önemsediklerini belirten Gündoğdu, bu faaliyet ve programların ilerleyen süreçlerde de devam edeceğini öğrencilerle iletişim bağlarını koparmadıklarını ve bu uygulamanın, Spor Bilimleri Fakültesinin gelişmesine, öğrenci memnuniyetine ve Spor Bilimleri Fakültesi akreditasyon sürecine büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

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