Malatya'da, Başpınar mezrasındaki karantina sona erdi

<br>MALATYA, (DHA)MALATYA'nın Kuluncak ilçesine bağlı Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında 14 günlük karantina uygulaması sona erdi.<br>Kuluncak'a bağlı Temüklü Mahallesi'nin Başpınar mezrası, koronavirüs vakası görülmesi üzerine 4 Mayıs günü, 14 gün süreyle karantinaya alındı. Bu süreçte giriş ve çıkışların yasak olduğu mezrada karantina, bugün sona erdi. <br>Malatya Valiliği'nden yapılan açıklamada, mezrada filyasyon ekiplerince sağlık taraması yapıldığı belirtildi ve yeni vaka tespit edilmemesi nedeniyle karantinanın sonlandırıldığı vurgulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-18 15:18:25<br>
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