Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü

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Malatya'nın Akçadağ ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs sulama kanalına düştü.

Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden ve park halinde bırakılan A.T.'ye ait 44 DU 683 plakalı minibüs bir süre sonra hareket ederek yol kenarında bulunan sulama kanalına düşerek askıda kaldı.

Kimsenin yaralanmadığı kazada, hafif şekilde hasar oluşan minibüs çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

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