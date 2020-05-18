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Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü

İHA

Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde el freni çekilmeyen minibüs sulama kanalına düştü.
Olay, Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, el freni çekilmeden ve park halinde bırakılan A.T.'ye ait 44 DU 683 plakalı minibüs bir süre sonra hareket ederek yol kenarında bulunan sulama kanalına düşerek askıda kaldı.
Kimsenin yaralanmadığı kazada, hafif şekilde hasar oluşan minibüs çevredekilerin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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