65 yaş üstü vatandaşlar, en çok paça ve işkembeyi özlemiş

<br>Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşların talepleri, Vefa Sosyal Destek grupları tarafından karşılanıyor. Kentte 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, ekiplerden en çok özlem duydukları paça ve işkembe çorbası için destek istedi.<br>Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarıya çıkma yasağı getirilen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine talepler gelmeye devam ediyor. Malatya'da merkez ilçe Yeşilyurt Kaymakamlığı'nın Vefa Sosyal Destek Grubu'na da ilginç talepler geliyor. 320 bin nüfuslu ilçede dışarı çıkamayan vatandaşlar, destek grubunu arayarak çeşitli taleplerde bulunuyor. Kimi vatandaşlar çok sıkıldıkları için araçla dolaşma talebinde bulunurken, bazıları ise bağ ve bahçeleriyle ilgilenilmesini istiyor. Vefa Sosyal Destek gruplarına en çok talep ise özlem duyulan yemeklerle ilgili geliyor. Özellikle 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar paça, işkembe çorbası ve ciğer kebabı gibi siparişler vererek özlem duydukları yemeklerden istiyor.<br>Günlük ortalama 300 ile 500, kurulduğu 22 Mart'tan bu yana 11 bin talebin geldiği Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlar için 7 gün 24 saat hizmet veriyor. Çoğunluğunu kamu görevlilerinin oluşturduğu ekipler, kısıtlama nedeniyle dışarı çıkamayanların makul taleplerini yerine getirmek için çabalıyor.<br>'CANLARI İŞKEMBE, PAÇA ÇEKEN VAR'<br>Yeşilyurt Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Sevgi Şahin, vatandaşların taleplerini karşılamak için çalıştıklarını söyledi. Gelen tüm talepleri makul olduğu takdirde karşılamaya gayret gösterdiklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:<br>"Vatandaşlarımızdan ilginç talepler de geliyor. Vatandaşlarımızın; canlarının çektiği yemekler, gıdaya, temizlik malzemeleri gibi çeşitli talepler var. Biz de elimizden geldiğince karşılamaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veriyor. Vatandaşlarımızın ilettiği talepleri marketlerden alıp temin ediyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ilaç talepleri çok fazla, onları da temin edip kendilerine teslim ediyoruz. İlginç olan talepler de var. Canları yemek çekenler var; işkembe, paça ve ciğer kebabı gibi. Bu tarz talepleri de karşılamaya çalışıyoruz." Vatandaşlar ise Vefa Destek grubunun çalışmalarını başarılı bulduklarını belirterek görevlilere teşekkür etti.<br>DHA-Genel Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-19 09:44:05<br>

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