Yeşilyurt’ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yeşilyurt’ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt Belediyesi, Yaşam ve Spor Merkezinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101'nci yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özel sportif gösterileri düzenlendi.

Yeşilyurt’ta 19 Mayıs özel sportif gösterileri düzenlendi

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi, Yaşam ve Spor Merkezinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’nci yılı dolayısıyla sosyal mesafe kurallarına uygun olarak özel sportif gösterileri düzenlendi.
Türk Bayraklarıyla süslenen Yaşam ve Spor Merkezinde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 101 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal ve özgürlük meşalesinin ilelebet Türkiye’yi aydınlatacağını söyledi.
Tarihin dönüm noktalarından biri olan 19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümüne ulaşmanın coşku ve heyecanını yaşadıklarını ifade eden Başkan Mehmet Çınar, “19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da başlattığı Milli Mücadele ile başlayan özgürlük ve hürriyet mücadelesi, ulusal bağımsızlığımıza doğru atılan tarihi bir adımdır. 101 yıl önce Samsun’da yakılan istiklal meşalesiyle bizlere emanet edilen kutsal vatan topraklarında özgür ve hür bir şekilde yaşıyoruz. Bugünkü bağımsızlığımızı ve varlığımızı şüphesiz ki o günlerde verilen kahramanca mücadeleye borçluyuz. 19 Mayıs 1919 milletimiz için büyük bir iftihar kaynağı, inanç, bağımsızlık ve kararlılık sembolüdür. Binlerce şehit vererek, sıkıntı ve yokluklar içinde, büyük bir özverilerle kurulan Türkiye Cumhuriyeti bizlere ve gençlere emanettir. Bu değerli emaneti yaşatmak ve sonsuza kadar korumak, gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmak, hepimizin öncelikli görevidir. Küresel bir tehdit haline dönüşen pandemi salgınından dolayı programlarımızı daha coşkulu ve daha fazla katılım altında yapmak isterdik ancak olmadı, bu yıl bayramı buruk kutluyoruz. Gençlerimizle hayatın her anında birlikteyiz, yolumuza onlarla devam ediyoruz.101 yıl önce başlayan özgürlük mücadelesini, bizlere emanet edilen vatan topraklarını, dökülen şehit kanlarını ve verilen emeklerin boşa gitmemesi içinde var gücümüzle milletimiz için, gençlerimiz için, gelecek nesillerimiz için hiç durmadan çalışıyoruz. Her geçen gün daha fazla gelişip büyüyen, Anadolu'nun parlayan yıldızı, Malatya'nın en büyük ilçesi Yeşilyurt’umuzda gençlere yönelik çok önemli hizmetler yapmaktayız. Gençlerimizin her türlü alanda kendilerini yetiştirmeleri ve geliştirmeleri için bütün imkanlarımızı seferber ediyoruz” dedi.
Göreve gelir gelmez ilk olarak Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nü kurduklarına dikkat çeken Çınar, “Gençlerimize yönelik hizmetlere bu şekilde daha fazla ağırlık veriyoruz. Gençlerimizin düşüncelerini ve taleplerini öğrenmek adına ‘Merhaba Gençler’ projemizi başlattık her ne kadar şu anda okullar kapalı olsa da yinede gençlerimizin taleplerini sosyal paylaşım sitelerimiz üzerinden almaya devam ediyoruz. ‘Mahalle Meclisleri’ projemiz çatısı altında oluşturulan istişare heyetlerinde yer alan gençlerimizin fikirleri, yolumuzu aydınlatmaktadır. Yeniden düzenlediğimiz Yaşam ve Spor Merkezimizin yanı sıra Yeşilkonak, Gençlik ve Kültür Merkezlerimizde, Millet Kıraathanelerimiz ve Bilgi Evlerimizde geleceğimizin teminatı olan gençlerimize yönelik sportif, kültürel ve sosyal faaliyetlerimize ağırlık veriyoruz. Bölgemize örneklik teşkil edecek bu tür yatırımlarımıza bundan sonra daha fazla ağırlık vereceğiz. Tabii ki bu dönemde pandemi salgınından dolayı bu faaliyetlerimize ara verdik ancak online üzerinden devam eden uzaktan eğitim ve sportif aktivitelerimizle gençlerimizle olan gönül bağlarımızı sürekli canlı tutuyoruz. Gençlerimize yapılan yatırım asla karşılıksız kalmaz, onları bizim umudumuz ve yarınlarımızdır. Bugün ki özel gösterilerini bizimle paylaşan tüm gençlerimize teşekkür ediyorum, gelecek hayatlarında başarılar diliyorum. Bu vesileyle bir kez daha başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramını kutluyorum. Bununla birlikte İslamiyet’te çok özel ve müstesna bir yere sahip olan, bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen mübarek Kadir Gecesini bu gece idrak edeceğiz. Tüm İslam Aleminin ve değerli hemşehrilerimin mübarek Kadir Gecesini tebrik ediyorum, hayırlara vesile olmasını Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum” diye konuştu.
Sporcuların özel gösterileri büyük beğeni topladı
Çınar’ın konuşmasından sonra Yeşilyurt Belediyespor Kulübü kıckboks ve futbol takımının yanı sıra Yeşilyurt Kent Konseyi Bisiklet Çalışma Grubu sporcuları, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak ayarlanan alanda özel gösterilerini katılımcılarla paylaştılar. KıckBoks takımı sporcularının Covid19 salgınına dikkat çekmek amacıyla sergiledikleri gösteri ise büyük beğeni topladı.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101’nci yılına özel olarak düzenlenen gösteriler, Türk Bayrağı önünde çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER Şiddet gördüğü kocasını bıçaklayarak öldürdü
Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede
YEREL HABERLER Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede
Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek gününü geçiriyor
YEREL HABERLER Sokağa çıkmayan yaşlı kadın doğal sebze yetiştirerek ...
Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi
YEREL HABERLER Siyer yarışmasında dereceye girenlere ödülleri ...
Hekimhan’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Hekimhan’da 19 Mayıs kutlamaları
Milli Mücadelemizin 101. yıl dönümü
YEREL HABERLER Milli Mücadelemizin 101. yıl dönümü
Murat Yıldırım: "Her takım aynı fiziki durumla başlayacak"
YEREL HABERLER Murat Yıldırım: "Her takım aynı fiziki durumla ...
Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni toplanma tarihi
YEREL HABERLER Yeşilyurt Belediyespor'dan yeni toplanma tarihi
65 yaş üstü vatandaşlar, en çok paça ve işkembeyi özlemiş
YEREL HABERLER 65 yaş üstü vatandaşlar, en çok paça ve işkembeyi ...
Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da silahlı saldırı: 1 yaralı
Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin altında kaldı:1 yaralı
YEREL HABERLER Sürücünün kontrolünden çıkan motosiklet, otomobilin ...
Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Şüphe üzerine durdurulan araçta uyuşturucu çıktı
Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü
YEREL HABERLER Freni çekilmeyen minibüs kanala düştü
Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından tepki Sağlık Müdürlüğü önünde protesto yaptılar
YEREL HABERLER Malatyalı kuaför ve güzellik salonlarından ...
Baro Başkanı Han'dan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han'dan 19 Mayıs mesajı
Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
YEREL HABERLER Rektör Karabulut’tan 19 Mayıs mesajı
Başkan Çınar’dan yeşil alan vurgusu
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan yeşil alan vurgusu
Malatya'da, Başpınar mezrasındaki karantina sona erdi
YEREL HABERLER Malatya'da, Başpınar mezrasındaki karantina sona erdi
Malatya’da 1 mezrada karantina kaldırıldı
YEREL HABERLER Malatya’da 1 mezrada karantina kaldırıldı
Milletvekili Tüfenkci’den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi mesajı
YEREL HABERLER Milletvekili Tüfenkci’den 19 Mayıs ve Kadir Gecesi ...
Kızılay, SBF öğrencileriyle telekonferansta buluştu
YEREL HABERLER Kızılay, SBF öğrencileriyle telekonferansta buluştu
Malatya’da 19 Mayıs kutlamaları
YEREL HABERLER Malatya’da 19 Mayıs kutlamaları
Malatya’da torbacı operasyonunda 1 tutuklama
YEREL HABERLER Malatya’da torbacı operasyonunda 1 tutuklama
Mimarlar Odası’ndan çok katlı okul tepkisi Sümer Park içerisinde 5 katlı bina yapılacak olması tepkilere neden oluyor
YEREL HABERLER Mimarlar Odası’ndan çok katlı okul tepkisi Sümer Park ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X