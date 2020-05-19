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Yeşilyurt Belediyesi’nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü

İHA

Malatya'nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi'nin 101'nci yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediği 'Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder' yarışması ilgi gördü.

Yeşilyurt Belediyesi’nin 19 Mayıs video yarışması ilgi gördü

Malatya’nın Yeşilyurt ilçe Belediyesi’nin 101’nci yılı kutlanan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlere yönelik düzenlediği ‘Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder’ yarışması ilgi gördü.
Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gönderilen 412 adet özel görüntüler arasından dereceye girenler belli oldu.
Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen yarışmaya Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden katılan gençler, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919’un önemi, Milli Mücadele Ruhu, vatan ve memleket sevdalarını anlatan çok değerli çalışmalarını yesilyurtbld44@yaani.com email adresine gönderdiler. Yoğun ilgi gören yarışmaya toplam 412 görüntü ulaştı.
Dereceye giren gençler belirlendi
Jüri heyeti tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından birinci Emine Bertan, ikinci Orhan Tolga Balarısı, üçüncü Emre Akça, dördüncü ise Şevket Aldemir oldu.
Yarışmada birinci olana 2 bin TL, ikinci olana bin TL., üçüncü olana 500 TL., para ödülünün yanı sıra mansiyon dalında dereceye girenlere ise farklı hediyeler gönderilecek.

Malatya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden gönderilen 412 görüntünün yer aldığı ‘Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder’ yarışmasına gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin temellerinin atıldığı 19 Mayıs 1919’da başlatılan Milli Mücadele ruhu, yüreklerimizde çok müstesna ve özel bir yerdedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde yakılan istiklal meşalesiyle özgürlüğünü tüm dünyaya bir kez daha yansıtan kahraman ecdadımızı saygıyla, minnetle yad ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğin aydınlık yarınların ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatları olduğuna işaret eden Çınar, “ Gençlerimizin milli ve manevi değerlerine sahip çıkmalarına, milli mücadele ruhuyla hayatlarına yön vermelerine, şehit kanlarıyla sulanmış aziz vatan topraklarına ilelebet sahip çıkmaları içinde elimizden geleni yapıyoruz. Gençlere değer veren, onları en iyi şekilde yetiştirerek, kişilikli ve özverili kuşaklar olarak yarınlara hazırlayan milletler, geleceğe güvenle bakabilirler. Bizler de Yeşilyurt Belediyesi olarak gençlerimize çok önem veriyor, onların kendilerini donanımlı yetiştirebilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Gençlerimizin, ecdat yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına yürekten inanıyoruz. Bu çerçevede, gençlerimize sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlar kazandırmak için toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimize bir yenisini daha ekledik. Gençlerimizin gözünde 19 Mayıs’ı, Milli Mücadele Ruhunu, vatan ve bayrak sevdasını görebilmek adına düzenlediğimiz ‘Haydi Gençler, 19 Mayıs Videonu Çek, Bize Gönder’ yarışmamızın yoğun ilgi görmesi hepimizi ziyadesiyle memnun etmiştir. Her biri ayrı bir değerli ve özel olan toplam 412 görüntüyü bize ulaştıran tüm gençlerimize Yeşilyurt’tan selam ve saygılarımı iletiyorum. Gençlerimizin yüreklerindeki vatan ve bayrak sevdasını çok özel görüntülerle görmek hepimizi onurlandırmıştık. Gençlerimizin İstiklal şuuruyla yetiştiklerini bu vesileyle bir kez daha görmek hepimizi gelecek adına umutlandırmıştır. Dereceye giren tüm gençlerimizi en kalbi duygularımla tebrik ediyor ve kutluyorum“ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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