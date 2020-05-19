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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

İHA

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında "Kurtuluşa ilk adımın 101'nci yılı kutlu olsun" dedi.

Sadıkoğlu'ndan 19 Mayıs mesajı

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajında “Kurtuluşa ilk adımın 101’nci yılı kutlu olsun” dedi.
TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve MTSO Başkanı Sadıkoğlu, Atatürk’ün Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Ulusların tarihinde, tüm umutların yerini umutsuzluğa bıraktığı, karanlık ve fırtınalı dönemleri olduğunu dile getiren Sadıkoğlu, “Bir milletin böylesi bir süreçten zaferle çıkabilmesinin yegane yolu ise inanmış, hürriyeti yaşama önceleyen, fedakar ve cesur bir insan zümresine sahip olmasıdır. ‘Şark Meselesi’ planı ile parçalanıp, paylaşılmak istenen Osmanlı topraklarında nihai hedef Anadolu topraklarıyken, 13 Kasım 1918’de Adana’dan İstanbul’a ulaşan Mustafa Kemal Galata’ya geçmek üzere bindiği teknede düşman zırhlılarına bakarak o tarihi cümleyi sarf etmişti. “Geldikleri gibi giderler’ Nitekim öyle de olacaktı, gideceklerdi de. Bandırma Vapuru’nun Samsun limanına yanaştığı 19 Mayıs 1919 tarihi, onursuz bir yaşama karşı onurlu bir ölümün esas alındığı, şerefli bir zaferle sonuçlanacak istiklal mücadelesinin başlangıç tarihiydi. Mali, idari, adli, askeri her alanda tam bağımsızlık ülküsü, sömürüye karşı milli birlik parolası ve cehalet prangasından kurtulma arzusu ile başlayıp zaferle sonuçlanacak mücadelenin ilk adımı bu sözden 6 ay sonra, 19 Mayıs 1919’da atılacaktı. Samsun’a çıkışın ardından Anadolu’da ilmek ilmek işlenen milli mücadele, sadece yurdu pay eden işgalci güçlerin ordularına karşı bir başkaldırı değil, onların sömürü ideolojilerine, bu topraklardaki işbirlikçilerine ve umutsuzluğa karşı verilen bir savaştı” ifadelerine yer verdi.
Sadıkoğlu, “Tarih hafızamızda mümtaz bir yeri olan 19 Mayıs bizlere; İstanbul Boğazına demirlemiş düşman zırhlıları arasından geçerken, “Geldikleri gibi giderler” sözünü söylemekte beis görmeyen Mustafa Kemal idealizmi ile onun bu kararlılığına ortak olan ecdadın inanç, cesaret, azim ve fedakarlığının genetik kodlarımızda mevcut olduğunu milletçe karşılaştığımız tüm zorluklarda hatırlatmalıdır. Milli mücadeleden milli bağımsızlığa giden yolun ilk adımı olan 19 Mayıs’ın 101’nci yıldönümünü kutlarken, başta gençlerimiz olmak üzere, tüm milletimizin 19 Mayıs ve istiklal mücadelesinin önemini daha fazla kavramaya, onurlu ve çetin bir süreç sonunda elde edilen Cumhuriyet kazanımlarını kararlılıkla sahiplenmeye çağırıyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelenin tüm kahramanlarını saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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