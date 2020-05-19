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Korona virüs esnafı mağdur etti

İHA

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.

Korona virüs esnafı mağdur etti

Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı birçok ilde olduğu gibi Malatya’da da tedbirler kapsamında insan yoğunluğunun fazla olduğu caddeler ulaşıma kapanınca esnaflar mağdur olduklarını ifade etti.
Malatya İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından İnönü ve Atatürk caddeleri ile Akpınar Arslantepe Mahallesi'nin bir bölümü araç trafiğine kapatıldı. İnsan sirkülasyonunun yoğun olduğu bu bölgelerde sosyal mesafenin korunması adına alınan karara vatandaşların uyduğu görülüyor. Ramazan ayında kapalı olan caddeler nedeniyle işlerinin büyük oranda aksadığını belirten esnaf Turan Sarıhan, “Ramazan Bayramı'na az süre kaldı. Caddenin trafiğe açılması gerekiyor. Korana virüs çıktıktan kısa süre sonra İnönü Caddesi araç trafiğine kapandı. Biz burada esnaflık yapıyoruz. İşlerimiz durma noktasında. Bayram öncesi caddenin trafiğe açılmasını bekliyoruz. Yetkililere sesleniyoruz. Bir an önce caddemiz trafiğe açılması ve her şeyin moralle dönmesini istiyoruz” dedi.
İnönü Caddesi'nde esnaflık yapan Sedat Alpkıray da, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korana virüs vakasından etkilendi. Malatyamızda ise cadde ve yollar araç trafiğine kapandı. Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala caddenin araç trafiğine açılmasını bekliyoruz. Malatya il sınırları açıldı. Araç trafiğine kapalı olan caddelerimizin açılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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