Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede (2)

<br>TUTUKLANDI<br>Malatya'da, kendisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle eşi Kemal Karakoç'u bıçaklayarak öldüren Fatma Karakoç, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklanarak, cezaevine koyuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-19 15:24:19<br>
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