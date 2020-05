Malatya’dan Kızılay’a tam destek 415 bin TL zekat bağışı yapıldı

Türk Kızılayı’nın, korona virüsle mücadele döneminde daha fazla insana ulaşabilmek için düzenlediği 'Bağış ve Dayanışma Programı'na Malatya’dan da destek geldi. Malatya Şubesi aracılığıyla hayırseverler 415 bin TL’lik zekat ve fitre bağışında bulundu.

Tuzla'da bulunan Türk Kızılayı Marmara Bölge Afet Müdahale ve Lojistik Merkezi'nde Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve sunuculuğunu Oylum Talu'nun yaptığı programda Türkiye'nin farklı noktalarındaki bağışçılar ve gönüllüler ile canlı bağlantılar yapıldı. Sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan ve 7 saat süren programa katılan Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, “Malatya sizlerin verdiği mesajı aldı. Her zaman Kızılay’ın yanında” dedi.

Daha sonra söz alan Kızılay Denetim Kurulu Üyesi Av. Umut Yalçın ise, Malatya Şube olarak 415 bin TL’lik bağış aldıklarını ifade etti. Yalçın, Malatyalı olan Genel Başkanları Kerem Kınık’ın da her fırsata yanlarında olduğunu ifade ederek Malatyalıların Kızılay’a her zaman destek verdiğini de sözlerine ekledi. Yalçın, ayrıca programın sunucu Oylum Talu'ya da Malatya'dan kayısı göndereceklerini söyledi.



Malatya Kan bağışında da ön safta

Öte yandan aynı kampanya kapsamında Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’ın çağrısına duyarsız kalmayan Malatyalılar, kan bağışı yaptı. Dinişleri Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipliler Vakfı’nın koordinesinde kentteki tüm imam hatip okullarında iftar sonrası kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Muhammed İkbal Anadolu İmam Hatip Lisesi’ndeki kampanyaya katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı, Kızılay Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın, Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu kan bağışı konusunda destek çağrısında bulundu.

Şube Başkanı Ramazan Soylu, Ocak ayında bin olan kan stoklarının korona virüs nedeniyle 200’e kadar düştüğünü belirterek, “Bu kampanya ile birlikte yine eski stok sayımıza ulaşacağımızı umuyorum. Covid19 virüsü kanla kesinlikle bulaşmıyor. Tedirgin olmasınlar ve gönül rahatlığı ile bağışlarına devam etsinler. Kan vermek bağışıklık sistemini azaltmıyor tam tersine arttırıyor” şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’da, bizlerde belediyeler olarak ‘İyilik kanımızda var’ sloganı ile Kızılay’a destek olduklarını ifade ederek, “2 hafta öne belediyemizde de düzenlediğimiz kampanya ile ciddi bir bağış da bulunduk. Bu yıl Elazığ merkezli depremin olması, pandemi süreci ve Ramazan ayının gelmesi ile kan stoklarında azalma oldu ama bu kampanya ile bu açığı kapatacağımıza yürekten inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’de Kızılay’ın her türlü dar zamanda halkın yanında olduğunu dile getirerek, “Biz birbirimize destek olarak sıkıntılarımızı azaltacağız. Bunun da üstesinden geleceğiz. Sevinçlerimizi de sıkıntılarımızı da paylaşacağız. Kızılay’ımız birçok konuda faaliyetleri var. Afet, hastalık ve bugün de olduğu gibi kan temini. Malatyalı ve Battalgazili hemşehrilerimize rica ediyorum, Türk Kızılayı’na sahip çıkalım. Bugün bir kan hayat kurtarabilir ve o hayat sizin hayatınız olabilir” diye konuştu.

