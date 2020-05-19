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MTÜ’den online 19 Mayıs etkinliği ve konseri

İHA

MTÜ’den online 19 Mayıs etkinliği ve konseri

Malatya Turgut Özal Üniversite (MTÜ) 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, uzaktan eğitim sistemi üzerinden sohbet ve mini konser etkinliğine katıldı.
Turgut Özal Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MTÜUZEM) sistemi üzerinden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Rektör Prof. Dr. Aysun Bay karabulut ve aynı zamanda akademisyen de olan ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı katıldı.
Üniversitenin sosyal medya hesapları üzerinde de canlı olarak da yayınlanan etkinlik online yapılmasına karşın açılış Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlatıldı.
Gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan ve Kadir Gecesini tebrik eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “İki anlamlı günü barındıran, iki kurtuluş gününü barındıran bir günü yaşıyoruz. Hem Kadir Gecesini tebrik ediyorum, hem de 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını bir kez daha yürekten kutluyorum” dedi.
Korona virüs salgını nedeniyle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını törenlerle kutlanamamasına karşın, 101.yılında 19 Mayıs 1919 tarihinin coşku ve onurunu yaşatmaya çalıştıklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Korona virüs nedeniyle öğrencilerimiz uzun süredir dışarı çıkamadılar, sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunamadılar. Yeni bir üniversite olmamıza rağmen üniversitemizin kendi sistemi olan Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üzerinden öğrencilerimizi sevilen sanatçılarımızdan ve aynı zamanda da akademisyen olan Serkan Çağrı ile buluşturduk. Hem 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını online de olsa kutladık, hem de sevgili öğrencilerim için korona virüs sürecinde moral veren bir konser ve sohbet etkinliği oldu. Sanatçımız Serkan Çağrı’ya teşekkür ediyorum. Çok genç yaşta yakalamış olduğu başarıları nedeniyle de öğrencilerim içinde örnek oldu” dedi.
Daha önce Malatya’ya geldiğini ve Malatya’yı çok sevdiğini belirten ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, “Malatya benim çok hoşuma gidiyor. İnsan toprağa basınca o enerjisinin karşılığını alıyor. Malatya’dan böyle bir duygu alıyorum. Müzik alanında yaptığımız tüm başarılı çalışmalar Türkiye’nin ismini duyurduğu için öncelikle bundan dolayı gurur duyuyorum. Milli duygular sadece futbolda değil, müzikte de var. Müzik sağlık yönünden çok tamamlayıcı bir etkiye sahiptir” ifadelerini kaydetti.
“Malatya’yı ve Malatya Turgut Özal Üniversitesini çok seviyorum. Her zaman yanınızdayım” diyen Ünlü klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, öğrencilerden gelen sorulara yanıt verdi ve klarneti ile unutulmaz parçaları seslendirdi. Sanatçı Çağrı, Kadir Gecesi nedeniyle tasavvuf müziği de çaldı.
Öğrenciler, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını nedeniyle düzenlenen etkinlik için Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a teşekkür ettiler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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