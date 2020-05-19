Malatya'da jandarma tek ses oldu

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Malatya’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda jandarma personeli İstiklal Marşı'nı okudu.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı kent genelindeki jandarma birliklerinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İstiklal Marşı aynı saatte okundu. Jandarmanın ülkenin birlik ve beraberliğine yönelik her türlü faaliyete kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

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