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Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun karabulut: “Bizim, kayısıya bakış acımız tamamen bilimsel”

İHA

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen "Covıd19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü" konulu epanelin sonuç raporu açıklandı.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun karabulut: “Bizim, kayısıya bakış acımız tamamen bilimsel”

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 12 Mayıs 2020 tarihinde düzenlenen “Covıd19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü” konulu epanelin sonuç raporu açıklandı.
MTÜ’de düzenlenen Epanele konuşmacı olarak, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, MTÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Gündüz ve TZOB Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Yunus Kılınç katılmış, panelin moderatörlüğünü ise Malatya Turgut Özal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Yıldırım yapmıştı.
Rapor hakkında bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, “Üniversite olarak 2 yılık süreçte 29 Aralık 2018 tarihinde “Kuru Kayısı Üretimi ve Pazarlanmasında Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Çalıştayı ve Raporunu, 610 Temmuz 2019 tarihleri arasında “17. Uluslararası Kayısı Islahı ve Yetiştiriciliği” Sempozyumu, 30 Nisan 2020 tarihinde “Ziraat Fakültesi Öğretim Üyeleri Kayısıda Çiçek Monilyası” eçalıştay ve raporu ve son olarak da 12 Mayıs 2020 tarihinde “Covıd19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü” konulu epanel düzenledik. Covid_19 sürecinde 2 tane kayısı ile ilgili çalışma gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı.
Malatya Turgut Özal Üniversitesi olarak kayısıya bakış açılarının tamamen bilimsel olduğuna dikkat çeken Rektör Karabulut, “Ülkemizin milli ve stratejik ürünü olan kayının üretiminde, yetiştirilmesinde, pazarlanmasında, endüstriyel kullanımında, hem de akademik kısmında, alanında yılın 365 günü 24 saatinde varız. Önemli olan soruna Ortak akıl, Ortak fikir, Ortak sorumluluk, Akademik ve bilimsel katkı sunmak ve Ortak çözüm bulabilmektir. Kayısının sorunlarının çözüm ortaklığında şuanda kayısının ve kayısı çekirdeğinin endüstriyel kullanımı için üretim yapan Malatya Turgut Özal Üniversitesi her zaman var olacaktır. Katkı ve destekleri için Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pekdemirli’ye, Ticaret ve Sanayi Odamıza, Ticaret Borsamıza, Ziraat Odalarımıza ve Ziraat Fakültemizin öğretim üyelerine teşekkür ediyorum” dedi.
MTÜ Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü tarafından hazırlanan ve www.ozal.edu.tr adresinde (http://ozal.edu.tr/covid19surecindekurukayisivetarimsektorukonuluepanelinraporu/ ) de yayınlanan “Covıd19 Sürecinde Kuru Kayısı ve Tarım Sektörü” konulu epanelin raporunda belirtilen çözüm öneri ve teklifleri 28 madde halinde yer aldı.

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