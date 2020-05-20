Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı

DHA

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücü Mustafa Erdoğan yaralanmazken, araç çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Kaza, öğle saatlerinde, Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Erdoğan'ın kullandığı 53 EA 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Sürücü Erdoğan'ın yaralanmadan kurtulduğu kaza sonrası otomobil, çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN 2020-05-20 16:37:41

Sulama kanalına devrilen otomobil, çekiciyle çıkarıldı

<br>Taha AYHAN/MALATYA, (DHA) MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, sulama kanalına devrildi. Sürücü Mustafa Erdoğan yaralanmazken, araç çekiciyle kanaldan çıkarıldı.<br>Kaza, öğle saatlerinde, Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Erdoğan'ın kullandığı 53 EA 238 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, sulama kanalına devrildi. Sürücü Erdoğan'ın yaralanmadan kurtulduğu kaza sonrası otomobil, çekiciyle kanaldan çıkarıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN<br>2020-05-20 16:37:41<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Malatya'da devlet büyüklerine hakarete gözaltı
YEREL HABERLER Malatya'da devlet büyüklerine hakarete gözaltı
Çınar, kan kampanyasına destek istedi
YEREL HABERLER Çınar, kan kampanyasına destek istedi
Atatürk’ün şahsiyeti ve hatırasına hakaretten gözaltı
YEREL HABERLER Atatürk’ün şahsiyeti ve hatırasına hakaretten gözaltı
Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme
YEREL HABERLER Afet Barınma Sistemleri üretimi fabrikasında inceleme
Dernek binasında kumar
YEREL HABERLER Dernek binasında kumar
Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya’da uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi
Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek 600 kilogramlık tosunu kampanyaya bağışladılar
YEREL HABERLER Milli Dayanışma Kampanyası'na anlamlı destek 600 ...
Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya koştu Malatya’da cadde ve sokaklar çocuklarla şenlendi
YEREL HABERLER Çocuklar 4 saatlik izinlerinde bayramlık almaya ...
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun karabulut: “Bizim, kayısıya bakış acımız tamamen bilimsel”
YEREL HABERLER Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. ...
Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı
YEREL HABERLER Malatya’da memurlar kan bağışı yaptı
Malatya bölgesinde elektrik tüketimi düştü
YEREL HABERLER Malatya bölgesinde elektrik tüketimi düştü
Malatya yüksek sıcaklık etkisinde
YEREL HABERLER Malatya yüksek sıcaklık etkisinde
Yeni Malatyaspor yeni sözleşme teklif edecek
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor yeni sözleşme teklif edecek
Yılmaz ligdeki durumlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Yılmaz ligdeki durumlarını değerlendirdi
Malatya'da jandarma tek ses oldu
YEREL HABERLER Malatya'da jandarma tek ses oldu
Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
YEREL HABERLER Malatyalılar hep bir ağızdan İstiklal Marşı okudu
Aracıyla çocuğa çarpıp kaçtı, daha sonra teslim oldu
YEREL HABERLER Aracıyla çocuğa çarpıp kaçtı, daha sonra teslim oldu
Baro Başkanı Han’dan komisyon önerisi
YEREL HABERLER Baro Başkanı Han’dan komisyon önerisi
MTÜ’den online 19 Mayıs etkinliği ve konseri
YEREL HABERLER MTÜ’den online 19 Mayıs etkinliği ve konseri
Gençler sordu Gürkan cevapladı
YEREL HABERLER Gençler sordu Gürkan cevapladı
Malatya’dan Kızılay’a tam destek 415 bin TL zekat bağışı yapıldı
YEREL HABERLER Malatya’dan Kızılay’a tam destek 415 bin TL zekat ...
Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede (2)
YEREL HABERLER Malatya'da, eşini bıçakla öldüren kadın adliyede (2)
Sokağa çıkamayınca jandarmadan istedi, down sendromlu kızı için pasta geldi
YEREL HABERLER Sokağa çıkamayınca jandarmadan istedi, down sendromlu ...
Korona virüs esnafı mağdur etti
YEREL HABERLER Korona virüs esnafı mağdur etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X