Darende’de taksicilere maske dağıtıldı

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Malatya’nın Darende ilçesinde taksici şoför esnafına maske ve dezenfektan dağıtıldı.

Darende Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Kasım Gücük yaptığı açıklamada Malatya’dan gönderilen dezenfektan ve maske şoför esnafımıza dağıtıldı “ ifadelerini kullandı.

Darende’de taksici esnafların, yeni tip korona virüs (Covid19) önlemleri için kurallara oldukça uyduklarını söyleyen Gücük, “Araca binenler dezenfekte ediliyor. Sosyal mesafe kuralına uyuluyor ve maskesiz yolcu alınmıyor” dedi.

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