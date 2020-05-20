İki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta korona virüsü yenerek taburcu oldu

Malatya’da korona virüs teşhisi ile yoğun bakımda tedavi gören ve bu süreçte iki kez kalbi duran 62 yaşındaki hasta, 48 gün sonra sağlığına kavuşarak alkışlarla taburcu edildi.

Malatya’da 3 Nisan günü rahatsızlanan 62 yaşındaki Hacı İşler, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu. Şeker ve kalp hastası olan hastanın yapılan testi pozitif çıkınca hemen yoğun bakım servisine alındı. Yoğun Bakım Ünitesinde solunum cihazına bağlanan hasta entübe şekilde 20 gün boyunca tedavi edildi. Bu süreçte iki kez kalbi duran hasta, yapılan müdahalelerle hayata döndürdü. İşler, 29 Nisan’da ise yoğun bakımdan çıkarılarak servise alındı.

Bugün sonuçları negatife dönen hasta, sağlığına kavuşarak sağlık çalışanlarının alkışları arasında 48 gün önce geldiği hastaneden taburcu oldu. Tedavisi için emek veren tüm sağlıkçılara teşekkür eden İşler, “81 ile sesleniyorum. Lütfen dışarı çıkmayın kurallara uyalım” dedi.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erdal Aktürk, hastanın diyabet ve kalp hastası olması nedeniyle yüksek risk grubunda yer aldığını söyleyerek, “Yoğun bakımda kalbi iki kez duran ancak müdahale ile yeniden çalıştırılan inatla yaşamaya çalışan bir hastamız. Burada emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ediyoruz. Koronadan korkmuyoruz, kuralların ihmal edilmesinden korkuyoruz” diye konuştu.

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