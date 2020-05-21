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Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: "Burası eşi benzeri olmayan bir yer"

İHA

Hikmet Karaman tesisleşmeye dikkat çekti Karaman: "Burası eşi benzeri olmayan bir yer"

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, tesisleşmeyle ilgili adımlar atılması gerektiğini belirterek, "Pınarbaşı Gölü'nün etrafında dolaşırken eksikliklerin fotoğraflarını çekip Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a attım. Bir baktım 5 dakika sonra daire başkanını göndermiş ve burada çalışmalar yaptılar. Burası eşi benzeri olmayan bir yer. Neden sahalarımız bu gölün kenarında olmasın. Neden güzel bir tesisimiz olmasın" dedi.
Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Derebeyleri Taraftarlar Derneği'nin sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayının konuğu oldu.
Canlı yayında soruları yanıtlayan Karaman özelikle tesisleşme noktasına dikkat çekerek, "Yeni sezon çalışmalarımızı tesislerimizde sürdürüyoruz. Bulunduğumuz yer çok güzel bir yer. Fakat daha güzel bir hale de getirilebilir. Pınarbaşı Gölü'nün etrafından dolaşırken eksikliklerin fotoğraflarını çekip Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a attım. Bir baktım 5 dakika sonra daire başkanını gönderdi ve burada çalışmalar yaptılar. Burası eşi benzeri olmayan bir yer. Neden sahalarımız bu gölün kenarında olmasın. Neden güzel bir tesisimiz olmasın. Neden alttan ısıtmalı sahalarımız olmasın. Bunları düşünmek lazım. Şimdi bu sezonu atlatırken bazı şeyleri de halletmek lazım. Özellikle siyasilere büyük iş düşüyor. Başka şehirlerde siyasiler ya da bakanlar inanılmaz işler yapmış. Bizim tesisimiz gelip geçici bir tesis. Bir musluk açıyorsun sesi 4 metre ileriden duyuluyor. Bu takım 4 senede UEFA oynamış ve büyük başarılara imza atmış. Biraz büyük düşünmek lazım" dedi.

"Tarih konusunda acele edildi"
Karaman, 12 Haziran'da başlayacak lig için de değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi:
"Daha önce de söyledim, tarih olarak acele ettik. Ortalık tamamen düzelmeli, futbolcuların kafası yüzde 100 futbolda olmalıydı. Şimdi bakıyoruz işte bir takımda vaka çıkıyor antrenmanlar duruyor. Bu durumun oldukça büyük yan etkileri oluyor."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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