Malatya Büyükşehir Teftiş Kurulu Başkanlığına Aktaş atandı

Malatya Büyükşehir Bealediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Mehmet Aktaş atandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından, kurumsal oluşum çalışmaları kapsamında Teftiş Kurulu Başkanlığına ilk defa atama yapıldı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunu olan ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığında memuriyete başlayıp, daha sonra Sosyal Güvenlik Kurumunda Sosyal Güvenlik Denetmeni olarak görev yapmış olan Mehmet Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın atama kararı ile Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığına Müfettiş olarak atandı. Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu Başkanlığının ihdas edilmesinin ardından, Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği de ilgili bakanlığın onayı alındıktan sonra yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğin amacının, belediye teşkilatına bağlı birimlerin; her türlü faaliyet ve işlemleri ile personele ait konuların ilgili kanun, yönetmelik, genelge ve emirlere uygun hareket etmesini sağlamak olduğu kaydedildi.

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