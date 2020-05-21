Malatya’da bayramda yağış bekleniyor

Malatya’da bayramla birlikte yağış bekleniyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya’da 24 Mayıs Pazar ve 25 Mayıs Pazartesi günleri yağmur bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan önümüzdeki Pazar günü başlaması beklenen yağışın, Pazartesi akşamına kadar devam etmesi tahmin ediliyor. Yağmurla birlikte son günlerde mevsim normallerinin 810 derece üzerinde olan hava sıcaklığının da mevsim normallerine dönmesi bekleniyor. Ramazan Bayramı’nın birinci günü hava sıcaklığının 919 derece arası, pazartesi günü de 817 derece arasında olması bekleniyor.

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