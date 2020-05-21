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Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

İHA

Su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla Malatya'da göletlere 50 bin yavru balık bırakıldı

Malatya’da göletlere 50 bin balık bırakıldı

Su kaynaklarının balıklandırılması amacıyla Malatya’da göletlere 50 bin yavru balık bırakıldı
Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Malatya’da göletlere yavru balık bırakılması faaliyetine, Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, İl Müdür Yardımcısı Ahmet Turan Karaca, Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Abdullah Çelik ile teknik personeller katıldı. Malatya Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, su kaynaklarının balıklandırılması çalışması ile ilgili yaptığı açıklamada, "Antalya Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü tarafından üretilen sazan yavruları İlimiz Kuluncak ilçesi Sofular Göleti, Bicir Göleti, Akçadağ ilçesi Medik, Battalgazi ilçesi Orduzu Göleti, Battalgazi İlçesi Margap Göleti, Battalgazi ilçesi Yukarı Yaygın Göleti ve Hekimhan ilçesi Güzelyurt Göletine toplam 50 bin adet yavru balık bırakmış bulunmaktayız” dedi.
Su kaynaklarının balıklandırılmasının balık neslinin korunması için önemli katkı sağladığına dikkat çeken Macit, “ Bundan dolayı balık neslinin korunması ve gelecek nesillere canlı balık bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz balık avcılığının önlenmesi konularında vatandaşlarımızın daha duyarlı olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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